فيصل بن فرحان يتطلع إلى "حل سياسي نهائي" للأزمة اليمنية

علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على تشكيل الحكومة اليمينة الجديدة، ضمن الالتزام باتفاق الرياض.

وغرد ابن فرحان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذا لاتفاق الرياض، متطلعين لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية".

نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض، متطلعين لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 20, 2020

وكانت وزارة الخارجية السعودية ثمنت الجمعة اتفاق الأطراف اليمنية في الرياض، واعتبرته "خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي".

#تصريح | نؤكد على التوجيهات الكريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 18, 2020

بدوره قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الجمعة، إن تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات السياسية في بلاده، جاء تتويجا لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف عبد الملك، في أول تعليق له عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسته، أن هذا الإعلان "يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، حسبما نقل تلفزيون "العربية".

وأعلن التلفزيون اليمني، مساء اليوم الجمعة، عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك، مشيرا إلى اختيار محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع في التشكيلة، التي ضمت 25 مقعدا وزاريا.

وأوضح أنه: تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليمنية، بعد الانتهاء من الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وقال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريحات سابقة، إنه تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن تشكيلة الحكومة اليمنية، وإنه تم التوافق على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض.

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.