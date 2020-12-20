تغييرات جديدة... أمر ملكي عاجل من الملك سلمان يخص القضاء

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا، بترقية 318 من أعضاء النيابة العامة السعودية بمختلف المراتب.
#خادم_الحرمين_الشريفين يأمر بترقية (318) عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب.https://t.co/Z8BPvInCGK#واس pic.twitter.com/YMJREZEg61
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 20, 2020
وعلق النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على الأمر الملكي الجديد، بقوله إنه يأتي "في إطار الدعم الرفيع من من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده للنيابة العامة، بما يعزّز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل".
وحث النائب العام السعودي منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع بهم.
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