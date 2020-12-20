تغييرات جديدة... أمر ملكي عاجل من الملك سلمان يخص القضاء

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، أمرا ملكيا عاجلا يخص القضاء تضمن تغييرات جديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا، بترقية 318 من أعضاء النيابة العامة السعودية بمختلف المراتب.

​وعلق النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، على الأمر الملكي الجديد، بقوله إنه يأتي "في إطار الدعم الرفيع من من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده للنيابة العامة، بما يعزّز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل".

وحث النائب العام السعودي منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع بهم.