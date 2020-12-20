أول زيارة لبلد عربي... حاخام إسرائيل الأكبر يزور الإمارات

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حاخام إسرائيل الأكبر، يتسحاق يوسف، يزور دولة الإمارات، في أول زيارة لبلد عربي.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، وأفادت من خلالها بأن الحاخام الأكبر لبلادها، يتسحاق يوسف، يزور الإمارات.

بالصور.. في أول زيارة له لبلد عربي، حاخام إسرائيل الأكبر يتسحاق يوسف يزور الإمارات ويدشن أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية

تصوير: Sonia Sellem pic.twitter.com/3NkMvcfMGA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 20, 2020

وأكدت الوزارة أن الحاخام الأكبر لم يزر أي دولة عربية من قبل، وعزت الغرض من ذلك إلى تدشين أول حضانة لأطفال الجالية اليهودية فيها.

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הראשון לציון, הרב יצחק יוסף המבקר באיחוד האמירויות והרב לוי דוכמן, רב הקהילה היהודית נועדים עם שר הדתות של האמירויות ודנים עמו בהקמת בית קברות יהודי במדינה.



ביום שישי הניח הרב יוסף אבן פינה למקווה טהרה לנשים יהודיות ממדינות האזור בהן סעודיה, כוויית, בחריין, עומאן ועוד. pic.twitter.com/kgxMWW4BVw — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 20, 2020

في السياق نفسه، نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على "تويتر"، أكد من خلالها مرفقا بشريط فيديو، أن الحاخام الأكبر لإسرائيل اتفق مع المسؤولين في الإمارات على إنشاء مقبرة لليهود في الإمارات.

وتوالت زيارات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات، بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية في البيت الأبيض.