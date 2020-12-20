تسجيل
12:07 GMT20 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم العراق

    المنافذ الحدودية العراقية: بوابات إلكترونية تدخل الخدمة قريبا

    © AP Photo / Sam McNeil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103890/95/1038909547_0:156:3000:1844_1200x675_80_0_0_3d86e0933a3f337228dd605e5c6c9858.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012201047566909-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7/

    قال عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن الهيئة لديها خططا مدروسة لاتباع نظام الكتروني مؤمن لكافة المنافذ الحدودية.

    وكشف الوائلي لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن الهيئة بصدد تقديم مقترح لزيادة كميات البضائع الواردة في إجازة الاستيراد.

    معبر حدودي
    © Sputnik
    هيئة المنافذ العراقية الحدودية: افتتاح معبر عرعر رسميا مع السعودية
    وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إعطاء "المستورد والتاجر العراقي حقهما ليكونا مستعدين لتطبيق هذه العملية الالكترونية، التي سوف تحد من الفساد بشكل كبير".

    وأكد أن "هناك تبسيطاً للإجراءات و تقليلاً للأجور، من أجل تشجيع التجارة، فضلا عن وجود خطوات متقدمة جدا من قبل المنافذ الحدودية، وفريق "أتمتة" المنافذ والجمارك".

    وأضاف أن "هناك إجراءات إلكترونية، وبوابات الكترونية، وتدقيقاً الكترونيا، سيكون حيز التطبيق قي الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من اكتمال جميع المراحل الخاصة بهذه المنصة الالكترونية".

    وأوضح الوائلي أن "كل تاجر الآن يحصل على كمية محدودة لإدخال البضائع، وهذا ما يتعب كاهله، مما يضطر مرة أخرى مراجعة المعارض العراقية، لإصدار إجازة استيراد أخرى كل 3 أشهر".

    وأشار إلى أن "المقترح سيعمل على زيادة كميات البضائع الواردة في إجازة الاستيراد، مما يؤدي إلى عدم مراجعة التاجر شركة المعارض العراقية خلال السنة 4  أو 5 مرات، من أجل تجديد الاجازة، لذلك سوف نزيد الكميات".

    وأوضح أنه "تم تقديم دراسة إلى رئيس  الوزراء مصطفى الكاظمي، عن طريق الأمانة العامة، من أجل اعطاء موافقات بكميات كبيرة من قبل الجهات القطاعية، بما يؤدي إلى تسهيل العملية التجارية"، لافتا إلى أن "هنالك جهات قطاعية يعطون موافقات بكميات قليلة".

    ولفت إلى أن "الهدف الأساس هو توحيد الإجراءات في المنافذ الاتحادية، حيث هناك العديد من الفقرات بحاجة إلى إعادة النظر فيها، لاسيما الجباية".

    وفيما يخص حماية المنتج، أشار الوائلي إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي ورد كتاب من جمارك إقليم كردستان، يطلب من جمارك الحكومة الاتحادية، رفع حماية المنتج للعديد من المواد، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للجمارك، برفع نسبة حماية المنتج".

    وذكر أن "هذا الموضوع كان الأجدر به أن يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويطلب استحصال موافقة الحكومة الاتحادية لتطبيقه، لأن إقليم كردستان أصلا لم يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019".

    واستطرد "القرار كان يضم العديد من الفقرات، لكن الفقرة الأساس وهي ربط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية، ولكن الإقليم لم ينفذ هذا القرار، وإنما استند إلى إحدى الفقرات، وهي مساواة في حماية المنتج، فكان الأجدر بالهيئة العامة للجمارك، عدم تنفيذ رفع حماية المنتج، إلا بعد استحصال الموافقة من الأمانة العامة".

    انظر أيضا:

    المنافذ الحدودية العراقية: سنوجه دعوة لوزير الصحة الإيراني لبحث مستجدات كورونا
    بعد إغلاق المنافذ الحدودية... مسؤول إيراني يؤكد استمرار الأنشطة التجارية مع العراق عبر منفذين
    العراق... الكاظمي يوجه بإغلاق منافذ مائية لمحافظة البصرة
    العراق يغلق منافذه البرية مع إيران خلال 72 ساعة
    الكلمات الدلالية:
    كردستان, جمارك, السيطرة على المنافذ الحدودية, المنافذ الحدودية, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    بريطانيا لم تستعجل لمساعدة الجيش السوفيتي في الحرب ضد الفاشية
    طرق لترغيب طفلك في أطعمة صحية تقلل التوتر
    طرق لترغيب طفلك في أطعمة صحية تقلل التوتر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك