عشرات المستوطنين الإسرائيليين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى... فيديو

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن العشرات من المستوطنين الإسرائيليين يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "قدس نت" للأنباء، ظهر اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين، بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، بحماية الجيش والشرطة الإسرائيليين.

📹 #متابعة صفا| 'مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى في هذه الأثناء تحت حراسة شرطة الاحتلال pic.twitter.com/FS7NQsQoIi — وكالة صفا (@SafaPs) December 20, 2020

وأدى المستوطنون طقوسا دينية وتلمودية استفزازية، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المنطقة الشرقية ومنطقة مصلى باب الرحمة خلال فترة اقتحامات المستوطنين، ووفرت كامل الحماية لهم.

📹 #متابعة صفا| المتطرف يهودا غليك يقتحم ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/X9mcp7g866 — وكالة صفا (@SafaPs) December 20, 2020

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها المستوطنون تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، في وقت مددت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.