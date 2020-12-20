الصحة المصرية: الفئات المستهدفة ستحصل على اللقاح الصينى خلال الأسبوع الحالى

قالت مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدكتورة نهى عاصم، إن الفئات المستهدفة الأولى ستحصل على اللقاح الصينى خلال الأسبوع الحالي.

وبحسب جريدة الشروق المصرية أكدت عاصم حصول هيئة الدواء المصرية على 55 عينة من لقاح كورونا الصينى للتأكد من مأمونيته وفاعليته.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة خلال "الويبينار" العلمى للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذى نظمته وزارة الصحة، مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة فى السودان، أن موقع اللقاحات الخاص بتسجيل الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح سيعمل خلال ساعات لبدء تلقى تسجيل الفئات المستهدفة.

وقد تم استعراض التجربة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وبروتوكولاتها العلاجية، خلال الويبينار.

وقد أوضحت الوزارة أن تحديث البروتوكول تم فيه اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية فى علاج المصابين، وكذلك تقسيم الحالات المرضية، وتقييم معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تحديث أجهزة دعم الأكسجين.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا الدكتور حسام حسنى، إن "البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا موحد ويتم استخدامه فى جميع المستشفيات؛ وهدفه الوصول إلى أفضل النتائج فى علاج المصابين بالفيروس، كما أثبت فاعليته فى زيادة نسب الشفاء لحالات فيروس كورونا بمصر".

وأكد "أن هناك تعديلات أدخلت على البروتوكول العلاجى الجديد لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، بدءا من تعريف الحالة وطريقة العلاج طبقا لنوع الإصابة، وهذه التعديلات الجديدة على البروتوكول تقصر مدة شفاء المصاب فى الفترة من 7 إلى 10 أيام فقط، بينما فى البروتوكول القديم وتحديثاته كانت تستغرق مدة الشفاء فترة أطول من ذلك".

وأوضح أن "البروتوكول العلاجى الجديد شرح جميع الحالات وتعريفها بشكل مفصل، فبدلا من تعريف الحالة بمشتبهة ومؤكدة، تم تعريفها بمشتبهة ومحتملة ومؤكدة، حيث تم إضافة الحالة المحتملة وهى التى يوجد بها تغيرات فى الأشعة وصورة الدم، كما تم تقسيم الحالات إلى (بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة)، كما تم تصنيف الحالات المتوسطة إلى حالات لديها أعراض مختلطة أو بدون أعراض".