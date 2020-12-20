رئيس الوزراء العراقي يوجه دعوة رسمية لنظيره الكويتي لزيارة بغداد

وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، دعوة رسمية إلى نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح لزيارة بغداد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء العراقي فقد "استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان".

وأضاف أن "الكاظمي وجّه الدعوة إلى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك".

وأكد السيد الكاظمي للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها.



كما وجّه سيادته الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك. pic.twitter.com/AHrbufpgmw — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 20, 2020

وأشار إلى أن اللقاء تناول "بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018".

وأوضح أنه "جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها".

كما أكد الكاظمي للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمن استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها. بحسب البيان.