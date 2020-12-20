الكويت... تحديد موعد أولى رحلات عودة عمالة الهند

أعلن مسؤول كويتي ان الهند وافقت على استئناف رحلات عودة عمالتها المنزلية إلى بلاده، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "الجريدة"، مساء اليوم الأحد، عن المدير العام لشركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس الكويت" المسؤولة عن منصة "بالسلامة" لتنظيم استقبال العمالة المنزلية، منصور الخزيم، أن الهند وافقت على استئناف رحلات إعادة عمالتها المنزلية إلى الكويت.

وأكد أن عملية استئناف رحلات عودة العمالة الهندية يأتي بعد الاتفاق على إضافة طيرانها إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة في نقل هذه العمالة.

وقال الخزيم:

إن أولى رحلات عمالة الهند ستصل الأربعاء عبر "الكويتية"، والثانية يوم الجمعة على "الجزيرة".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن الاتفاق مع الحكومة الهندية يتضمن إعطاء طيرانها حصة 200 راكب يومياً، على أن يكون مثلهم من نصيب "الكويتية" و"الجزيرة".

وبشأن التذاكر الملغاة، أوضح أن الخزيم أن خدمات الطيران "ناس الكويت" تواصلت مع الكفلاء الذين ألغيت تذاكر عمالتهم، وأكدت ضرورة إعادة فحص الـ PCR لهم وفق المراكز المعتمدة على أن تتحمل الشركة تكاليف ذلك الفحص دون تكبد الكفلاء أية مصاريف إضافية.

ذكر حول عمالة الفلبين أن الرحلة الثانية ستصل غدا وفق الترتيبات اللازمة بين الجانبين، وعلى متنها 252 عاملاً وعاملة، على أن تصل "الثالثة" يوم 28 من الشهر الجاري.