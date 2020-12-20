أمير سعودي يعلن تلقيه لقاح كورونا ويوثق تلك اللحظة

أعلن الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، عن تلقيه لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "سيتلقى التطعيم باللقاح مساء اليوم، وكما وعد متابعيه فإنه سيوثق هذا عبر حسابه".

سجلت في تطبيق صحتي وطلبت أخذ اللقاح وتم الرد علي بتحديد الموعد مساء اليوم لأخذ اللقاح وكما وعدت سأوثق هذا عبر حسابي هنا عافانا الله وإياكم وأزال هذا الوباء عنّا وعن العالم..شكرًا لوزارة الصحة وجميع منسوبيها.. وأدعو الجميع للتسجيل في التطبيق لأخذ اللقاح — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 20, 2020

​وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الأيام الماضية سخر من نظرية المؤامرة المتعلقة بلقاح فيروس "كورونا" المستجد، الذي بدأت بعض الدول بينها السعودية، تطعيم شعوبها به.

وكتب الأمير ابن مساعد سلسلة تغريدات رد فيها على ما يثار بأن الهدف من استخدام لقاح كورونا "السيطرة على الحمض النووي للإنسان والتحكم به".

وغرد عبر "تويتر" الخاص به: "هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد19 وهذا أمر أتفهمه، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فيديو".

​وتابع في تغريدة أخرى ردا على سؤال متابع حول حصوله هو شخصيا على اللقاح: قلت أنني سأفعل ذلك بإذن الله وبما أنني فوق الخمسين ولدي وزن زائد - وهذا ليس سرا".

وأضاف في التغريدة ذاتها: "فأتمنى من الإخوة في وزارة الصحة قبولي في الفئة الأولى التي تأخذ اللقاح وأن يتم تصوير ذلك... لثقتي بعد الله بأن دولتنا لن تعطي اللقاح إلّا وهي متأكدة من أنه مفيد وضروري ولا ضرر منه".

وكتب تغريدة ساخرة أخرى جاء فيها: "سؤال لأصحاب نظرية المؤامرة: وش أخبار الشريحة اللي بيزرعونها مع اللقاح؟".

​وبدأت المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، بعد وصول أول دفعة من اللقاح أمس الأربعاء إلى المملكة.