اليمن... 7 قتلى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

تجددت، اليوم الأحد، المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن مقتل 7 أفراد وإصابة آخرين من الطرفين.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً على مواقع عسكرية في في تخوم مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، انطلاقاً من مواقع سيطرتها شمال منطقة بيت مغاري شمالي غربي حيس، بعد استقدامها تعزيزات من مديرية الجَراحِي المجاورة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة كسرت هجوم جماعة "أنصار الله" بعد مواجهات استمرت ثلاث ساعات استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل 7 من المهاجمين والعسكريين، وإصابة آخرين من الجانبين.

وأدت مواجهات مماثلة بين القوات المشتركة وجماعة "أنصار الله" دارت شمال وشمال غربي مدينة حيس، يوم الخميس الماضي، إلى مقتل 9 من الطرفين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أنه لم ينفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.