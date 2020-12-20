إصابات "كوفيد-19" في السعودية تتجاوز 361 ألف حالة وسط تواصل عمليات التطعيم ضد الوباء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن إصابة 162 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الحالات في المملكة 361010 حالة، في وقت بدأت في المملكة عمليات التطعيم لسكانها ضد الوباء قبل أيام.

موسكو-سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الصحة توفي منذ أمس 10 أشخاص جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 ليصل إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 6122 حالة، فيما تعافت 156 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 351878 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة المصابة بعدوى كورونا في المملكة 3010، وعدد الحالات المصنفة حرجة إلى 416.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (162) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (156) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (351,878) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/nbG3XP2qmo — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 20, 2020

وباشرت السعودية، قبل عدة أيام، تطعيم السكان بلقاح شركة "فايزر"، عبر البدء بعدد من الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقسمت السلطات الصحية حملة التلقيح (التطعيم) إلى ثلاث مراحل، وتشمل جميع الراغبين من المواطنين والمقيمين.

أخذ #لقاح_كورونا سيجعل الوباء من الماضي، والمعاناة من الذكريات بإذن الله. pic.twitter.com/zUGqyhsOxa — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 20, 2020

جدير بالذكر، أن عددا من شركات الأدوية العالمية، ومن بينها أميركية وروسية وصينية وأوبية، وأعلنت عن نجاح التجارب السريرية على لقاحات مضادة لـ "كوفيد 19".

وبالأمس أعلن وكيل وزارة الصحة السعودية عبد الله عسيري، أن المملكة تدرس ترخيص لقاح إضافي مضاد لفيروس كورونا، بجانب لقاح "فايزر" المعتمد حاليا؛ لافتا إلى أن هذا الأمر قد يحدث قبل نهاية العام الجاري.