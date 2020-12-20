بعد اجتماع مع السيسي.. "فودافون" تعلن عزمها تجربة الجيل الخامس من شبكات المحمول في مصر

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية نك ريد، اليوم الأحد، عن اعتزام الشركة البدء في تجربة الجيل الخامس من شبكات المحمول في العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا للبنية التحتية الحديثة بها.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية.

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي "في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات، شجع "فودافون" على التوسع في أنشطتها في مصر.

وقال إن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها.

كما أشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.