الجوازات السعودية تكشف أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأحد، أن أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة في المملكة هي 180 يوما.

جاء ذلك في رد مديرية الجوازات عبر حسابها بموقع "تويتر" على سؤال لأحد الأشخاص بشأن الفترى القصور لتمديد التأشيرة.

وقال صاحب السؤال: "تم الموافقة علي تأشيرة زياره عائليه للزوجة .. كم المدة القصوى المسموح لها بالتجديد ؟".

— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 14, 2019

​وردا على التساؤل قالت مديرية الجوازات في تغريدة لها إن :" التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا".

وأوضحت المديرية أنه "يمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك".