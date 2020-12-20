بعد هدوء لأسابيع... الطيران الحربي السوري يدك مواقع للصينيين والألبان بريف اللاذقية

عاود الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهداف مواقع استراتيجة لمسلحي تنظيمي "جماعة الألبان" و"الحزب الإسلامي التركستاني" المحظور في روسيا، عبر سلسلة غارات شنها على مواقع للتنظيم في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأكد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن الطيران الحربي نفذ اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول سلسلة غارات جوية، بينها خمسة باتجاه أحد المقرات التابعة للمسلحين الصينيين في جبل الأكراد شمال شرق اللاذقية.

وأشار المصدر إلى أن الغارات جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية مجموعة مسلحة كانت تقوم بعملية نقل عتاد وذخيرة باتجاه مقرات يتخذها التنظيمين كغرف عمليات، إلى الشرق من خطوط التماس في المنطقة.

وأضاف المصدر أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير أحد المقرات بشكل كامل، فيما تشير المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة أكثر من 25 مسلحاً كانوا داخله.

ويقدر عدد مسلحي تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام" بآلاف المقاتلين، الذين تنحدر أصولهم من الأقلية القومية التركية في "شينغ يانغ" الصينية، ويعرف عنهم ولعهم بتفكيك وبيع المنشآت الاستراتيجية السورية في مناطق سيطرتهم، وأخرها كان في مايو/أيار الماضي، حين فككوا (محطة زيزون الحرارية) التي تعد أبرز محطات توليد الكهرباء شمال غربي سوريا.

ويعدُّ التركستان الصينيون في سوريا مقاتلون أشداء، وتم تخصيصهم مع عائلاتهم الوافدة، بمستوطنات كبيرة نسبيا في المناطق المتصلة جغرافيا بين ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي الشرقي، وإلى جانبهم تم توطين تجمعات أصغر حجماً من تنظيم "جماعة الألبان" ومسلحون أتراك ينتمون لجماعة "الذئاب الرمادية"، وجميع هؤلاء يتشاركون الولاء التاريخي للقومية العثمانية.

ويعد تنظيم (جماعة الألبان) رأس حربة "الجهاد الأوروبي" في سوريا، وهو يتشارك قاعدته الجغرافية مع تنظيمات أخرى في محيط مرتفعات "كباني" الاستراتيجية بريف اللاذقية الشمالي وصولا إلى الريف الجنوبي لمدينة جسر الشعور.

وتأسست الجماعة التي تتسم بـ"صفائها العرقي"، ضمن إطار تنظيمي مستقل في النصف الثاني من 2017، ويصنف "أميرها" المدعو "أبو قتادة الألباني"، واسمه الحقيقي عبدول جشاري، كأخطر الإرهابيين النشطين في سوريا.