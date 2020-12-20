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    تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس كورونا في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.

    حدث عالمي في مصر... القاهرة تكشف التفاصيل الدقيقة للموكب الملكي التاريخي

    © AFP 2020 / Khaled Desouki
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    قال وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، اليوم الأحد، إن مصر تستعد لحدث عالمي مبهرا يستمتع به العالم بأكمله حيث يعكس حضارة مصر الفرعونية العريقة، في إشارة الموكب التاريخي لنقل المومياوات الملكية.

    وفي الأسابيع الأخيرة، جرت ترتيبات في مصر تستعد مصر لنقل مقتنيات أثرية قيمة للغاية ترتبط ارتباطا وثيقا بنهضة البلاد في عصر الفراعنة، من خلال موكب مهيب يضم مومياوات لملوك ساهموا في بناء التاريخ المصري.

    المتحف المصري
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    أنظار العالم تتجه إلى مصر... 22 ملكا وملكة يتحركون بموكب مهيب في شوارع القاهرة

    وفي تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" أضاف: "نحن جاهزون للتنفيذ من الآن، ولكن هناك اعتبارات أخري أولها الكورونا بالطبع ثم الطقس وإجازات الأعياد، وكثير من التفاصيل الأخري التي تتحكم في الموعد".

    ورغم أنه لم يحدد موعدا حاسما للحدث، فرجح أن يتم خلال أيام إذا استقرت حالة الطقس، على أن يبدأ الحدث في الساعة السابعة مساء، قائلا: "هذا توقيت مثالي للمواطن الذي سيكون عاد من عمله، كما سيكون مناسبا للدول الأوروبية التي سينقل الحدث لهم في السادسة أو الخامسة مساء ويشاهده المواطن الأمريكي الساعة 12 ظهرا".

    وأوضح أن

    الحدث يتم بمشاركة جهات مختلفة علي رأسها رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة ووزارت السياحة والآثار والداخلية والإسكان والإعلام والثقافة والتعليم العالي ومحافظة القاهرة وهيئة الاستعلامات والشركة المنفذة، وبإشراف رئيس الوزارء المهندس مصطفي مدبولي.

    ويتشكل الموكب من 22 مومياء ملكية منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني".

    كما لفت الوزير إلى أن الفستان الذي تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره الزي الرسمي للحدث، ليس له علاقة بالموكب لأنه تصميم قديم وتم استخدامه لعمل البروفات فقط".

    في الأسابيع الماضية، انتشرت صورة على منصات التواصل الاجتماعي لسيدة ترتدي زيا فرعونيا، قيل إنه سيكون الزي الرسمي لاستعراضات الموكب، وتعرض لانتقادات شديدة لتطابقه مع تصميم ارتدته المطربة كاتي بيري في أحد كليباتها.

    وقال إن مدة الحفل ستبلغ نحو ساعة وربع الساعة، والتحرك الفعلي للموكب سيكون لمدة 40 دقيقة تسبقه وتلحق به احتفالات مختلفة، مضيفا:

    "سيكون حفل مشرف ومبهر وهي من أجمل الفاعليات التي شاهدتها في مصر والعالم بدون أي مبالغة، وستكون هناك عروض مبهرة تصاحب الموكب".

    وأردف أنه سيتم التصوير باستخدام 18 كاميرا مختلفة بزاويا متنوعة، ليري العالم "جمال وحضارة مصر بشكل مختلف، ومن المستهدف أن يدخل هذا الحدث إلي كل بيت في العالم".

    يعتمد الحفل علي الإضاءات المبهرة في الأماكن المميزة مثل ميدان التحرير والمسلة، وسيشهد عزف الموسيقي التي سيكون في خلفيتها كورال يغني باللغة المصرية القديمة، ويصاحب الموكب لقطات مصورة من الأقصر والدير البحري موقع اكتشاف هذه المومياوات.

    ووفقا للوزير سيتم استقبال الملوك في المتحف القومي للحضارة من كبار مسؤولي الدولة مع إطلاق 21 طلقة، قائلا: "لأننا سنكون في استقبال ملوك وملكات مصر السابقين".

    ويرافق الموكب موتوسيكلات من رئاسة الجمهورية وأحصنة وعجلات حربية وموسيقي عسكرية، بالإضافة لمشاركة أطفال في العرض بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم، كما ستشارك وزارة الثقافة في تقديم العروض والمساهمة بأجهزة موسيقية من الأوبرا.

    ومن المقرر أن يتحرك الموكب من ميدان التحرير حيث توجد المسلة فى أشهر ميادين العالم ليتجه إلى كورنيش النيل، حيث تم توحيد لون دهانات وجهات العمارات الواقعة فى طريق السير بنقل المومياوات، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حسبما أعلن في السابق.

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    الكلمات الدلالية:
    مومياوات, مومياء, مصر
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