العراق ... 5 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا، واطلاق منظومة السيرام داخل المنطقة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

كما تعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.