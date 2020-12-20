طائرات مجهولة تستهدف مصافي النفط السوري المسروق شرق حلب

أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" من ريف حلب الشرقي، بوقوع سلسلة انفجارات مساء اليوم في قرية "ترحين" التابعة لمنطقة "الباب"، والتي تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة المدعومة تركيا.

وأوضحت المصادر بأن الانفجارات نجمت عن قيام طائرات مسيّرة مجهولة الهوية، بتنفيذ ثلاث غارات متتالية، استهدفت مواقع تكرير النفط المسروق "الحرّاقات" التابعة للمسلحين على أطراف قرية "ترحين".

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرات المسيّرة حلّقت فوق قرية "ترحين" على علو منخفض لوقت قصير مساء اليوم الأحد 20 يناير/كانون الأول، قبل أن تتوجه مباشرة باتجاه مواقع مصافي تكرير النفط غير الشرعية "الحراقات"، وتستهدفها بعدد من القنابل التي كانت تحملها ما أدى إلى حدوث انفجارات عنيفة سمع دويها في أنحاء واسعة من المنطقة.

مصادر "سبوتنيك" قالت بإن "الغارات تسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة، وأتت على رقعة واسعة من الحراقات بشكل كامل، كما أسفرت عن اندلاع عدة حرائق متفرقة، إلا أنها لم تسفر عن وقوع أي قتلى أو جرحى".

يتبع...