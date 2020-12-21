زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

وقال معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال وقع بقوة (4.3 درجة) على مقياس ريختر.
وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات.
Felt #earthquake (#زلزال) M4.3 strikes 65 km SW of Şabāḩ as Sālim (#Kuwait) 16 min ago. Please report to: https://t.co/Gq0MUhrpzl pic.twitter.com/f4xzppdTgC— EMSC (@LastQuake) December 21, 2020
وأشار المعهد إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.
وأوضح معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (28.85) شمالا، وخط طول (47.58) شرقا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)