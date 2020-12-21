الخطوط الجوية الجزائرية: تمديد العمل برحلات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج

قال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية إنها مددت العمل برحلات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج، والتي تنظمها منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب جريدة النهار الجزائرية فقد أكد المتحدث الرسمي أن "الشركة ستبرمج رحلات إضافية للعالقين خارج الوطن من أجل إجلائهم الى الجزائر".

وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد تحديد مواعيد لعودة جديدة للجزائريين العالقين في الخارج.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد سيرت مجموعة من الرحلات الاستثنائية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قالت إنها لاعتبارات استثنائية مع ضرورة حيازة شهادة طبية (PCR) معدة قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد الرحلة، حسبما أفاد بيان للشركة وقتها.

وفسر البيان ما يقصده بالاعتبارات الاستثنائية قائلا هي الاعتبارات "ذات الصلة بالحالات المستعجلة سيما الصحية منها، والإنسانية وللضرورة المهنية والاقتصادية الملحة، وذلك في إطار تنفيذ التدابير المقررة من قبل السلطات العمومية ذات الصلة بالتنقل الجوي".