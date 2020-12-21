"فودافون" تتراجع عن بيع حصتها في مصر

تراجعت شركة "فودافون" العالمية عن قرار بيع حصتها في مصر، مؤكدة إنهاء محادثاتها مع شركة "STC" السعودية في هذا الصدد.

وأعلنت الشركة، اليوم الاثنين، عبر موقعها الرسمي إنها أنهت مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية stc بشأن بيع حصة فودافون، البالغة 55% في فودافون مصر.

وصرح نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية: "نعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي في قطاع الاتصالات، مما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في أفريقيا".

في السياق ذاته، أعلن نك ريد، أمس الأحد، عن اعتزام الشركة البدء في تجربة الجيل الخامس من شبكات المحمول في العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا للبنية التحتية الحديثة فيها.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية.

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي "في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر".

كما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات، شجع "فودافون" على التوسع في أنشطتها في مصر.