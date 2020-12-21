المغرب... التصوير داخل الحمامات الشعبية يثير جدلا في البلاد

وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية فقد انتشر مؤخّراً شريط مصور، يظهر فيه بعض المراهقين وهم "عراة" داخل حمّام شعبي بصدد استعراض عضلاتهم.

وقالت الصحيفة إن مراهقين قد اعتادوا على نشر مقاطع فيديو عبر تقنية البثّ المباشر، تظهر فيه أجسادهم وهم بصدد الاستحمام داخل حمّام شعبي، ثم يشاركونه على منصات اجتماعية مختلفة، ما أثار سخطا كبيرا على مواقع التواصل.

هذه الفيديوهات أوجدت حالة من الذّعر بين المغاربة، حيث أبدوا تخوّفات من حدوث مثيلاتها لهم وهم غير عائبين، خصوصا في ظل سهولة التقاط الصور والفيديوهات، بواسطة الهواتف النقالة الذكية التي تسمح بالتصوير في مختلف الظروف والوضعيات.

يذكر أن انتشار هذه الفيديوهات يأتي عقب أيام من نشر شريط جنسي لمواطنة مغربية تقيم بإيطاليا، وهي تمارس علاقة حميمية مع شاب، مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل.

وبحسب متخصصين في علم الاجتماع صرحوا لـ"هسبريس" فإن "ظاهرة التصوير والتلصّص على المواطنين العراة كانت قديمة ولا ترتبط بظهور الهواتف الذّكية"، مشيرين إلى أن "هناك روايات تاريخية تقول بأنّ شريفاً في مدينة وزان كان يتلصّص على النّساء اللواتي يقصدن الحمّام الكائن بجوار منزله، بحيث عمد إلى حفر ثقب صغيرة على الحائط الفاصل بين المكانين".

وأكدوا أن "التّلصص على النّاس كان دوما مرتبطاً بالفضول والرّغبة في تجاوز المستور وتحدّي الطّبيعة"، لافتين إلى أنه ومع "ظهور الهواتف الذّكية والكاميرات المتطورة، أصبحنا أمام هذه الظاهرة الخطيرة، بحيث لم يعد هناك مجال للخصوصية والحميمية".

وشدّد الخبراء على أن "الكشف عن بعض الحميميات يكون مرتبطا ببعض الأمراض النّفسية والعقد والنّواقص"، مشيرين إلى أن "هؤلاء المرضى يحاولون تحدّي القوانين حتى يظهرون بمظهر القوّة".

وشدد الخبراء على أن "القانون يجب أن يضبط هؤلاء؛ حتى لا تتوسّع الظاهرة وتصير مقننة في الفضاء العام والخاص".