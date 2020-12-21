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    البورصة المصرية

    بسبب سلالة كورونا الجديدة... خسائر بالبورصة المصرية

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    قالت مصادر بالبورصة المصرية، في تصريحات صحفية، إن إدارة البورصة أوقفت التداول لمدة نصف ساعة بسبب حجم الخسائر.

    وطبقا لبوابة "مصراوي" فقد انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الاثنين، مما دفع الغدارة لإيقاف التداول للمرة الأولى منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن تراجع مؤشر "إي جي إكس 100 إي دبليو آي" بنسبة 5%.

    البورصة المصرية
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    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" قد تراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 2.32% إلى مستوى 10637 نقطة.

    وتراجع أيضا مؤشر إي جي إكس70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.98%، ومؤشر "إي جي إكس100 " الأوسع نطاقا بنسبة 5.61%.

    وكان 124 من الأسهم المتداولة في البورصة قد تراجعت في حين ارتفع سهم واحد فقط، بينما لم يتغير 38 سهمًا.

    وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي إن البورصة المصرية تأثرت مثلها مثل باقي البورصات العالمية والخليجية من أخبار انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا.

    وأوضح أن تراجع البورصات في العالم كله جاء نتيجة إعلان بريطانيا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

    جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية قد تراجع بنسبة 1.54% وبورصة دبي بنسبة 3.15% وبورصة أبوظبي بنسبة 0.92%، وانخفض مؤشر FTSE100 الأوروبي بنسبة 0.96% في بداية التداولات، ومؤشر كاك 40 بنسبة 2.16%.

    وكانت بعض الدول قد اتخذت قرارا بتعليق حركة الطيران مع الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس، نظرا لما قيل من أن هذه السلالة أشد فتكا من سابقتيها.

    وأعلنت بريطانيا منذ يومين ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إجراءات شديدة اتخذتها السلطات هناك وصلت إلى إغلاق بعض المناطق.

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    خسائر, البورصة المصرية, البورصة, مصر, بريطانيا, فيروس كورونا
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