لبنان يعلن إطلاق سراح 3 من مواطنيه اختطفهم قراصنة في نيجيريا

أعلن لبنان، اليوم الاثنين، الإفراج عن 3 من مواطنيه كانوا مختطفين على يد قراصنه في نيجيريا منذ 3 أسابيع.

وأبلغ السفير اللبناني في نيجيريا، حسام دياب، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، بأن الخاطفين أطلقوا سراح اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا قد اختطفوا أثناء عملهم في باخرة كانت تنقل بضائع قبالة سواحل نيجيريا، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضح البيان أن المختطفين المطلق سراحهم هم القبطان بلال ريداني، ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر.

ولم يذكر البيان ملابسات إطلاق سراح اللبنانيين الثلاثة، خاصة وأن الخاطفين سبق وطالبوا بدفع فدية لتحريرهم.

ومطلع الشهر الجاري، اختطف قراصنة باخرة لبنانية تجارية قبالة سواحل نيجيريا، بينما كانت متجهة إلى الكاميرون، قبل أن يطلقوا سراحها، فيما لا يزال عدد من أفراد طاقمها قيد الاختطاف، بينهم 3 لبنانيين.

وبعد ثلاثة أيام من حادث الاختطاف، أعلنت ​الخارجية اللبنانية، أنه تم تبليغها من قبل سفيرها حسام دياب في نيجيريا، عن أن مواطنيها المخطوفين بخير.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تتابع القضية، خصوصا وأن "الجهة الخاطفة تطالب الشركة المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية".

وقالت إن الخاطفين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية "غلوبال شيبينغ كومباني ليمتد"، الذي تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين.

وأضافت: "تتواصل المفاوضات حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون".