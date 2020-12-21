مصر تنفي وجود أدوية مغشوشة في مستشفياتها

قالت المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه لا صحة لما يتردد من وجود أدوية مغشوشة يتم توزيعها في المستشفيات المصرية.

وأكد المركز الإعلامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقال المركز في بيانه إن الهيئة أكدت أن كل الأدوية المتداولة بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو الوحدات الصحية، مطابقة للمواصفات القياسية وآمنة، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.

وشددت الهيئة طبقا للبيان على أن الأدوية في هذه الأماكن تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات عشوائية منها، وتحليلها في معامل الهيئة للتأكد من مدى سلامتها.

وأكدت أن هناك تعليمات وضوابط وضعتها الهيئة في حال المخالفة تتمثل في إلزام الشركات المنتجة بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلي، على أن يتم إخطار مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر للتنفيذ.

ولفتت إلى أنه في حال مخالفة ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، يوقف خط إنتاج المستحضر، أو يتم منع استيراده لمدة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم رفع الأمر للجنة المذكورة، لتقرر ما تراه بشأن إلغاء تسجيل المستحضر ومصادرة الكميات الموجودة منه، وتصدر بذلك قراراً من هيئة الدواء المصرية.

وناشد البيان "جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين".