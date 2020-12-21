العبسي لـ"سبوتنيك": السيطرة المسلحة على سقطرى انقلاب لا يختلف عن انقلاب "أنصار الله"

أكد نائب مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أحمد العيسي، بأن الشعب اليمني وقيادته السياسية لا يمكن أن يفرط بأي شبر من أراضيه، مشددا على رفض رئيس الجمهورية السيطرة المسلحة على جزيرة سقطرى وأنه يعتبره انقلابا لا يختلف عن انقلاب أنصار الله.

وقال العيسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موقف الرئيس من السيطرة المسلحة على جزيرة سقطرى والعبث الحاصل فيها موقف رافض ويعتبره انقلابا لا يختلف عن انقلاب أنصار الله، والشعب اليمني وقيادته السياسية لا يمكن أن يفرط بأي شبر من أراضيه مهما كانت الظروف".

وتابع العيسي قائلا: "وكما أنه لن يقبل بانقلاب أنصار الله المدعومة من إيران ولن يقبل مطلقاً أن تحكمه بالقوة والخرافة جماعة عنصرية، فإنه أيضاً لن يقبل أن يفرط بأي شبر أو يرضى التساهل فيما يخص السيادة المطلقة والكاملة على كل ترابه الوطني و جزيرة سقطرى هي عين اليمن وقلبه والعبث بها تعد محاولة إجهاز على اليمن وعدوان غاشم بغرض القضاء عليه وهو أمر مرفوض وغير مقبول".

وشدد على أنه "لا بد من التوضيح أن اتفاق الرياض واضح فيما يخص سقطرى أو غيرها، وأن الدولة لا بد أن تبسط سيطرتها على كل اليمن وهي مواقف لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال".