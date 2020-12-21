الصحة المصرية تحدد رسميا الفئات الأكثر استحقاقا للقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية رسميا، عن الفئات الأكثر استحقاقا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكر موقع "مصراوي" أنه بحسب الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح، الذي تم تدشينه مؤخرا، تشمل المرحلة الأولى من عملية بدء التلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وهذه الفئات ممثلة في الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام.

كما تم منح الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة حال حدوثها أولوية الحصول على اللقاح، وهذه الفئات تشمل المصابين بأمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض الصدرية المزمنة، ومرضى الفشل الكلوي، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة، ومرضى الأورام وكبار السن.

وأمس الأحد، صرحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بأن عملية توزيع اللقاح على الفرق الطبية ستبدأ بمستشفيات العزل والحميات والصدر كبداية للمرحلة الأولى.

وأشارت إلى تجهيز مراكز مخصصة بالمحافظات لتوفير اللقاح للفئات المستحقة من المواطنين.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، شهدت مصر تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بما كانت عليه في الفترة السابقة.

وسجلت وزارة الصحة أمس الأحد، تسجيل 664 إصابة جديدة بالوباء و29 حالة وفاة.