الكويت… إلغاء 25 ألف تذكرة سفر بسبب تعليق الرحلات

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة في الكويت، محمد المطيري، إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت سيؤدي إلى إلغاء نحو 25 ألف تذكرة سفر.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول المطيري إن "إجمالي خسائر قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل لنحو 2.5 مليون دينار كويتي".

ولفت إلى أن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات، وتستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو ارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران، بحسب الصحيفة الكويتية

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة في الكويت: "قطاع السياحة والسفر ينزف جراء حظر الطيران مع عدة دول، وتعليق المطار"، مشيرا إلى أن "هذه القرارات تسببت في كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مسؤول قوله: "يحق للمسافر استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق خلال فترة تعليق الرحلات بغض النظر عن شروط الحجز سواء كانت مسترجعة أو غير مسترجعة".

وتابع: "يجري ذلك مع خصم أتعاب بمبلغ مالي بسيط كرسوم خدمة لمكاتب السفر والسياحة عن كل تذكرة سفر".

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أن قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي التي تستمر حتى 1 يناير/ كانون الثاني المقبل لا يشمل طائرات الشحن الجوي.

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي، إن "قرار التعليق سيخضع للمراجعة بصورة مستمرة وفقا لمستجدات الأوضاع".

ووصلت صباح أمس آخر رحلة قادمة من لندن على متنها عشرات المواطنين، وذلك قبل سريان تعميم الإدارة العامة للطيران المدني بشأن وضع المملكة المتحدة على قائمة الدول المحظورة من دخول البلاد بشكل مباشر.

ولفتت الصحيفة إلى أن غالبية العائدين هم من الطلبة وكبار السن، مشيرة إلى أنهم خضعوا للفحص الطبي داخل مطار الكويت الدولي وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.