وزير الصحة المصري الأسبق: أعراض كورونا تختلف بحسب الطقس

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العلمية بوزارة التعليم العالى، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تختلف حسب حالة الطقس.

وأشار حاتم، بحسب تصريحاته على فضائية "القاهرة والناس"، ونقلها موقع "المصري اليوم"، إلى أنه "فى الصيف كان هناك القيء والإسهال، ولكن في الشتاء، تظهر الأعراض التنفسية، وكذلك ازدياد درجة الحرارة".

وأكد الوزير الأسبق على أن مصر حاليا في الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتابع: "لا نعرف ما إذا كانت السلالة الثانية دخلت مصر أم لا، ولكن التسلسل الجينى في السلالة الثانية، أظهرت أنها أكثر انتشارا ولكنها أقل شراسة".

وطالب حاتم "المصريين بالتباعد وارتداء الكمامات والنظافة الشخصية، حتى تقل الاصابات".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، شهدت مصر تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بما كانت عليه في الفترة السابقة.

وسجلت وزارة الصحة أمس الأحد، تسجيل 664 إصابة جديدة بالوباء و29 حالة وفاة