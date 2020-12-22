مفتي مصر: الجهاد للجيوش وليس للجماعات الإهاربية

قال مفتي مصر شوقي علام، إن الجهاد للجيوش وليس للجماعات الإرهابية، ردا على من يسمون ما ترتكبه الجماعات الإرهابية من جرائم بدعوى الجهاد.

وتابع المفتي خلال ندوة لجريدة الوطن المصرية، أن دار الافتاء "تدرك خطورة المجموعات الإرهابية".

وأضاف المفتي أن الجماعات الإرهابية "تأخذ التراث الفقهي الرصين، وتحوره إلى سياقات أخرى".

وأشار المتفي إلى أن جماعات الإهارب اتخذت الجهاد كمفهوم للقتال "رغم أن التراث جعله للجيوش فقط".

ويرى شوقي علام أن دار الإفتاء في مصر تعمل على "إزالة التراب" عن العادات والتقاليد والأحكام التي تستخدم في غير سياقها.

ولدى دار الإفتاء في مصر مرصدا ينقح الفتاوى التكفيرية ويصدر بلغات أجنبية.