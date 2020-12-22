سوريا... توزيع 55 طن مواد غذائية "بكل الحب من روسيا"

تحت عنوان "بكل الحب من روسيا" أقام مجلس الأعمال الروسي السوري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية فعالية وزع خلالها 55 طنا من المواد الغذائية والتموينية استهدفت ألف عائلة محتاجة في محافظة ريف دمشق.

ضمن جدول أعمال الفعاليات الإنسانية الخيرية التي يقيمها مجلس الأعمال الروسي السوري، تم اليوم توزيع الدفعة الثامنة من المساعدات الإنسانية لمجموعة من أهالي ريف دمشق في صالة الفيحاء في دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقد تم توزيع ألف صندوق غذائي على ألف أسرة من أهالي الريف الدمشقي وتحت إشراف محافظة ريف دمشق وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشار رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور لؤي يوسف إلى أن:

هذه الفعالية هي الثامنة التي تنفذ هذا العام في ريف دمشق".

وقال الدكتور لؤي يوسف في تصريح له مع وكالة "سانا" أن:

"الفعالية مستمرة على ثلاثة أيام لتشمل جميع العائلات التي رشحت من قبل الجمعيات الأهلية في المحافظة، والمبادرة يرافقها فريق تطوعي لمساعدة المواطن بعد تسجيل الأسماء".

وأكد الدكتور لؤي يوسف رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري أن:

" الشعب الروسي ينظر بعين الاحترام والتقدير للشعب السوري ويرى أنه من واجبه الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر على سورية".

وبدوره أكد مدير المركز الثقافي الروسي في سورية نيكولاي سيخوف في تصريح مماثل أن:

"هناك مبادرات عديدة قادمة تشمل عائلات أخرى في محافظات أخرى إضافة إلى أن هناك مشاريع مستقبلية سيتم الحديث عنها لاحقا معتبرا أن هذه المبادرات هي نوع من الدعم المؤقت المستمر بمشاركة المؤسسات المذكورة".

وفي تصريح صحفي للإعلام المحلي السوري، أكد محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أن "حرص المحافظة على دعم المبادرات الخيرية وتقديم كل ما يلزم لمساعدة المواطنين في معيشتهم".

وبين محافظ مدينة دمشق معتز أبو النصر جمران أن:

"الفعاليات الخيرية مستمرة خلال العام القادم بالتعاون مع جهات عدة إضافة إلى أنه سيتم استثمار أي عمل من شأنه تحسين وضع المواطن المعيشي منوها بالمبادرة كونها تعبر عن الروح الأخوية والإنسانية العميقة التي تربط الشعبين السوري والروسي".