الجيش العراقي يعلن مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية غربي الموصل... صور

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، مقتل 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) خلال عملية عسكرية غربي مدينة الموصل.

بغداد - سبوتنيك. وذكر المتحدث في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء: "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعمليةٍ عسكرية جديدة استندت على جُهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل".

وتابع: "أسفرت عن مقتل 12 عُنصرا من بقايا عصابات "داعـش" الإرهابية. حيث جاءت هذه العملية بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".

حيث جاءت هذه العملية بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي @CJTFOIR . pic.twitter.com/pDePJjFDDD — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 22, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.