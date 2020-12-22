"أنصار الله" تبث مشاهد لإسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف العربي شمالي مأرب... فيديو

عرضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها لعملية إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، خلال تحليقها في محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأظهرت المشاهد التي بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، تصويراً حرارياً لتحليق طائرة قبل إصابتها بصاروخ أرض جو، وتسقط وتتحطم.

ووفقاً لـ"المسيرة"، نفذ طيران التحالف العربي غارتين على حطام طائرة الاستطلاع المقاتلة صينية الصنع نوع "سي إتش 4".

مشاهد إسقاط طائرة CH-4 في أجواء مديرية مدغل في محافظة #مارب

وما النصر إلا من عند الله.#قناة_المسيرة pic.twitter.com/7wRObs153B — أبو حسين المؤيد - اليمن (@yousifahmed2020) December 22, 2020

​وأعلنت "أنصار الله"، أمس الإثنين، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، "تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة صينية الصنع من نوع "سي إتش 4" تابعة لسلاح الجو السعودي، بعد استهدافها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، في مديرية مدَغِل (شمال غربي) محافظة مأرِب".