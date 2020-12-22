مصر... إجراءات حاسمة للأزهر بسبب كورونا

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إنه "تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وأشار عبد الغني إلى أنه "كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية".

وتابع المسؤول الأزهري أنه "ستعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير".

لافتا إلى أنه "الأمر الذي أتاح لكافة المعاهد الأزهرية الفرصة لتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد على (12) طالبًا؛ وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا".

وأكد عبد الغني أن "هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات".

وشدد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، على أن "ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة".

وفي الوقت ذاته أكد الشيخ أيمن عبد الغني أن المعاهد الأزهرية ستظل مفتوحة بكامل قوتها من المعلمين، والدراسة قائمة ومستمرة لمن يحضر من الطلاب، مشيرا إلى أن من يتخلف عن الحضور فالدراسة قائمة بالنسبة له عبر الوسائل الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، على أن يرفع الغياب للطلاب بدءًا من اليوم الثلاثاء مراعاة لمصلحة الطلاب وحرص بعض أولياء الأمور على صحة أبنائهم وبناتهم.