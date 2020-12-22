الصحة السعودية: الفيروس المتحور المسجل مؤخرا لا يسبب زيادة في معدل الوفيات

أكد وكيل وزارة الصحة السعودية، عبد الله عسيري، اليوم الثلاثاء، أنه لم تسجل أية مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19) في المملكة؛ لافتا إلى أن تحور الفيروس لا يسبب زيادة في الوفيات.

موسكو- سبوتنيك. وقال عسيري، خلال المؤتمر العلمي الخاص بتحور فيروس كورونا، "سُجلت آلاف الطفرات في فيروس كورونا (كوفيد 19) حول العالم، ولم يكن لها أثر واضح على سرعة انتشار الفيروس أو ضراوته. هذا التحور الذي تم تسجيله في بريطانيا، لا يسبب تزايدا في معدل الوفيات".

وأضاف، "حتى الآن لم يتم رصد هذه السلالة المتحورة من فيروس كورونا في المملكة؛ ويهدف تعليق السفر إلى تقليل احتمال دخول أشخاص مصابين بهذا التحور إلى المملكة".

وكانت السعودية اتخذت قرارا بحظر الرحلات الجوية من وإلى المملكة، لمدة أسبوع؛ وذلك تحسبا لانتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم عبر "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة العربية السعودية ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن"، وذك حسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعيا "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".