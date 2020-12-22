كوشنر ومستشار الأمن الإسرائيلي يوقعان في الدفتر الذهبي لضريح الملك محمد الخامس

قام الوفد الأمريكي- الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضريح الملك محمد الخامس في الرباط، بمناسبة إعطاء الانطلاقة لعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل. حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

ويترأس الوفد الأمريكي- الإسرائيلي، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات. حسب ما نقلته جريدة "هيسبريس" المغربية.

وبعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قام كل من كوشنر وابن شبات بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح.

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قام الوفد الأمريكي الإسرائيلي الرفيع المستوى بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على الروح الطاهرة لجلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما. pic.twitter.com/lX1erW5Y9D — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) December 22, 2020

يذكر أن مطار الرباط سلا، استقبل اليوم الطائرة القادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب، ناقلة وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا نحو العاصمة المغربية.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الوفد الإسرائيلي يزور المغرب بمناسبة الإعلان عن إقامة علاقات تطبيع كاملة بين البلدين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأوضحت أن الوفد سيوقع العديد من الاتفاقيات مع المغرب في إطار عملية التطبيع التي أعلن عنها قبل نحو أسبوعين مقابل، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.