لأسباب شخصية.. ملادينوف أبلغ غوتيريش اعتذاره عن تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

اعتذر المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مرجعا ذلك لأسباب عائلية وأسرية.

القاهرة، 22 ديسمبر - سبوتنيك. وأكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية أن ملادينوف "سوف يقدم استقالته من عمله كمبعوث أممي للشرق الأوسط بنهاية العام الجاري، ولن يشغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا".

وجاء تأكيد دوجاريك بعد تقارير الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس الأمن لطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتولي ملادينوف المنصب الأممي في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن ملادينوف أبلغ غوتيريش اعتذاره عن تولي المنصب لأسباب "أسرية وعائلية".

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