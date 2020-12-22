الجيش الموريتاني يقول إن دورية تابعة له تعرضت لإطلاق نار شمال البلاد

قال الجيش الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، إن دورية تابعة له تعرضت لإطلاق نار بالقرب من "إينال"، على الحدود الشمالية للبلاد.

وأكد الجيش في بيان مقتضب، "تعرضت دورية عسكرية، كانت تطارد مجموعة من المهربين في المنطقة الحدودية قرب إينال، لإطلاق نار مساء الثلاثاء 22 ديسمبر 2020".

وأضاف الجيش في بيانه،

أنه "لم تحصل أية أضرار بشرية في طاقم الآلية التي تعرضت لإطلاق النار".

واختتم البيان، أن "الجيش يجرى تحقيقا فوريا لتحديد مصدر النيران"، وفقا لموقع "صحراء ميديا".



وتقع "إينال" بالقرب من الشريط الحدودي العازل ما بين موريتانيا والمغرب، والذي كان خلال الأشهر الأخيرة مسرحا لتوتر عسكري بين الجيش الملكي المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو، منذ إعادة فتح معبر "الكركرات" الذي أغلقته البوليساريو لعدة أسابيع أكتوبر الماضي.