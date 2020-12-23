أمير سعودي يرد على منتقديه لعدم ظهوره بكمامة خلال تلقيه لقاح كورونا... شاهد

رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على منتقديه لعدم ارتداء الكمامة خلال تصوير لحظة تلقيه لقاح كورونا، بنشر مقطع مصور.

وقال الأمير السعودي في المقطع الذي نشره، بأنه ارتدى الكمامة وأزالها خلال التطعيم لتوثيق الحدث وليظهر وجهه واضحا.

بعض التعليقات تسأل عن الكمامة ، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه، وهذا الفديو دليل على ذلك 😃 pic.twitter.com/JILdiR6psJ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) December 20, 2020

هذا وظهر الأمير في وقت سابق بمقطع مصور تحدث فيها عن التجربة السعودية الناجحة بمواجهة "كورونا".

وقال الأمير "إحنا في بلد بفضل الله وكرمه بلد عظيم بكل المقاييس بلد عظيم شعبا وحكومة وقيادة، هذا البلد العظيم وقيادته أثبت أن الإنسان هو الأول عنده في كل شيء".

هذا وتحدثت وزارة الصحة السعودية عن بدء نشر اللقاح في المملكة، وبأن الذين يتلقون العلاج يتمتعون بالصحة والعافية.

وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في المملكة العربية السعودية، عقب تسجيل أكثر من 200 ألف شخص أسماءهم عبر تطبيق "صحتي".