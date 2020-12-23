البحرين... الصحة تنفي وفاة مسن بسبب لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، عن السبب الحقيقي الذي أدى لوفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 53 عاما، وذلك ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن سبب الوفاة يرجع لتطعيمه بلقاح كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تعطل المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة".

وزارة الصحة : لا علاقة لوفاة مواطن خمسيني بالتطعيم ضد فيروس كوروناhttps://t.co/BNQo3zPFrR — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) December 23, 2020

وأوضحت الوزارة أنه "لا توجد علاقة لوفاة المواطن بالتطعيم، كما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ملفه الصحي يشير إلى عدد من المراجعات الدورية بسبب أمراض القلب".

وحذرت وزارة الصحة من تداول المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، والتشكيك بكفاءة الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمملكة البحرين والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

استمرار إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بمملكة #البحرين#نواصل_بحذر#كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/C3MwhH6EoQ — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) December 22, 2020

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة تجنب نشر الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأفادت الوزارة بأن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وبأن ما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية، وما يتم إدخاله من برامج وقائية أو معززة للصحة تكون معتمدة من قبل الجهات الرقابية المعنية وتخضع للدراسة والبحث والتقييم قبل أن يتم السماح لها بدخول مملكة البحرين.