ضاحي خلفان: نحن أصل العرب

وكتب خلفان تغريدة على حسابه في "تويتر": "ما الذي يدعو لأفخر باليماني وأنا نجدي لساني.. عربي هذه الصحراء شبت في كياني.. عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان.. نحن اصل العرب من أول وثان بعدنا يأتون من يأتون.. لا أحد مهان.. إنما العرب هنا حيث تراني.. في الجزيرة من جنوب وإلى أقصى شمال بمكان".
ما الذي يدعو لأفخر باليماني وانا نجدي لساني— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 23, 2020
عربي هذه الصحراء شبت في كياني
عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان
نحن اصل العرب من اول وثان
بعدنا يأتون من يأتون ..لا احد مهان
انما العرب هنا حيث تراني ..في الجزيرة من جنوب والى اقصى شمال بمكان
وكان خلفان قد أثار الجدل بتغريدة قبل أيام بتصريحه إلى أنه لن ينتسب إلى العرب إذا كان أصلهم من اليمن.
وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب"، حسب قوله.
اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2020
وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "العرب الحضارم... ذهبوا تجارا إلى الشرق فغيروا عقيدة...هذه اخلاق العرب.... نشروا دينا بحسن معاملة".
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