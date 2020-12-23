ضاحي خلفان: نحن أصل العرب

واصل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، إثارة الجدل حول تصريحاته بشأن أصل العرب.

وكتب خلفان تغريدة على حسابه في "تويتر": "ما الذي يدعو لأفخر باليماني وأنا نجدي لساني.. عربي هذه الصحراء شبت في كياني.. عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان.. نحن اصل العرب من أول وثان بعدنا يأتون من يأتون.. لا أحد مهان.. إنما العرب هنا حيث تراني.. في الجزيرة من جنوب وإلى أقصى شمال بمكان".

ما الذي يدعو لأفخر باليماني وانا نجدي لساني

عربي هذه الصحراء شبت في كياني

عندي الناقة تسوى كل ملك الأرض من قاص ودان

نحن اصل العرب من اول وثان

بعدنا يأتون من يأتون ..لا احد مهان

انما العرب هنا حيث تراني ..في الجزيرة من جنوب والى اقصى شمال بمكان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 23, 2020

​وكان خلفان قد أثار الجدل بتغريدة قبل أيام بتصريحه إلى أنه لن ينتسب إلى العرب إذا كان أصلهم من اليمن.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب"، حسب قوله.

اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2020

​وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "العرب الحضارم... ذهبوا تجارا إلى الشرق فغيروا عقيدة...هذه اخلاق العرب.... نشروا دينا بحسن معاملة".