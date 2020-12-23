وزير الخارجية القطري يشدد على أهمية الحل السياسي في سوريا

شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية الحل السياسي في سوريا، باعتباره الحل الوحيد الذي سيحقق طموحات الشعب السوري.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي، في موسكو، اليوم الأربعاء "لن يكون هناك حل في سوريا إلا حل سياسي عادل يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق".

وأكد على أن "موقف قطر يشدد على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن".

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية القطري، أن المناقشات حول المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، ولكن الرياض كانت تمثل باقي الدول الأطراف.

وتابع "هناك اختراق حدث قبل أسبوعين من خلال البيان الذي صدر عن وزير خارجية الكويت، وكان هناك اتفاق مبدئي لإطار عمل للوصول إلى المصالحة"، مضيفا "ننظر بإيجابية لهذه التطورات وثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي".

وأردف "لا توجد معوقات على المستوى السياسي لحل الأزمة الخليجية وأي معوقات تبرز من أطراف نحاول تجاهلها"، كما أوضح أن "المناقشات حول المصالحة كانت مع السعودية فقط ولكنها كانت تمثل باقي الدول الأطراف".

وتابع بن عبد الرحمن "شاركنا الجانب الروسي بأن قطر تنظر إلى أمن الخليج كأولوية وأن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف".

كما دعا إلى الحوار بين إيران والدول الخليجية، وقال "ندعو للحوار بين الدول الخليجية وإيران ونرحب بأي مبادرة من شأنها جعل المنطقة مستقرة بشكل أفضل وأن يكون هناك تفاهم مبني على أسس التعاون بين الدول على ضفتي الخليج العربي".