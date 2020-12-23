رئيس الوزراء المصري: لا احتفالات في رأس السنة

شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدبولي في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، ضرورة مواجهة التراخي ومخالفة الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم، مشيرا إلى وجود توجيه واضح لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، حسبما نقلت بوابة "الأهرام" المصرية.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة تسعى بتشديد هذه الإجراءات إلى تجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة.

وقال مدبولي إن الإجراءات تتضمن إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة.

ووجه رئيس الوزراء بتوفير "العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين".