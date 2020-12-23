إسرائيل تبارك لمخرجة الفيلم السعودي المرشح للأوسكار

هنأت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، مخرجة فيلم "سيدة البحر"، شهد أمين، وهو فيلم سعودي رشحته المملكة إلى للمشاركة في حفل جوائز "أوسكار" الأمريكية للعام 2021.

وكتبت الصحفة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر": "تهانينا لمخرجة الفيلم شهد أمين "سيدة البحر" إنتاج مشترك سعودي عراقي إماراتي، وتقول لـ"الشرق الأوسط"، "إنها وضعت روحها فيه، وترشيحه لتمثيل المملكة هو شرف كبير. وتعتبره محفزاً للحوار في أدوار النساء في المجتمع العربي، في شخصية فتاة تحاول الخروج من نسق المجتمع المفروض عليها".

تهانينا لمخرجة الفيلم شهد أمين "سيدة البحر" إنتاج مشترك سعودي عراقي إماراتي🇦🇪🇮🇶🇸🇦 تقول لـ«الشرق الأوسط»، "إنها وضعت روحها فيه، وترشيحه لتمثيل المملكة هو شرف كبير. وتعتبره محفزاً للحوار في أدوار النساء في المجتمع العربي، في شخصية فتاة تحاول الخروج من نسق المجتمع المفروض عليها" https://t.co/oA1D7xBwM3 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 23, 2020

​وأمس الأول أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر" ليمثل المملكة رسميا في مسابقة "أوسكار" القادمة عن فئة "أفضل فيلم دولي"، والذي تم ترشيحه من قبل لجنة متخصصة.

​وعبر وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن سعادته بخوض الفيلم السباق نحو أوسكار، وتمنى التوفيق لصناع الأفلام السعوديين.

ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر" ليمثّل المملكة رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي. #هيئة_الأفلام#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/Sx3puPqkNh — هيئة الأفلام (@FilmMOC) December 21, 2020

​وسيدخل الفيلم في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز أوسكار، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة الـ93 المقامة في 25 نيسان/ أبريل 2021.

ويروي الفيلم في قالب بصري جمالي قصة فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها.

فيلم "سيدة البحر" سيمثل المملكة رسمياً في الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي. بالتوفيق لصناع الأفلام السعوديين. pic.twitter.com/gX3JXBoArD — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 21, 2020

​والفيلم من إخراج شهد أمين، التي أكدت أن ترشيح فيلمها للمنافسة على جائزة أوسكار "فاق أفضل توقعاتها، موضحة أنها صنعته لكي يكون ممتعا، وتتم مشاهدته من قبل الكثيرين ليصبح محفزا للحوار حول أدوار النساء في المجتمع والعالم العربي".

وأعربت أمين عن أملها أن "تمثل الرحلة الرائعة التي حققها فيلم "سيدة البحر" مصدر إلهامٍ لزملائها المخرجين والمخرجات السعوديين من أجل المضي قدما في خوض تجاربهم الناجحة".

ويعتبر "سيدة البحر" هو أول فيلم سعودي يشارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائي منذ انطلاقه.

وفاز الفيلم بجائزة فيرونا للفيلم الأكثر إبداعا ضمن جوائز أسبوع النقاد في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وهو أول عمل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وتم تصويره في سلطنة عمان، وهو فيلم خيالي يسلط الضوء على واقع المرأة في المجتمعات العربية "الذكورية".