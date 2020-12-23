محلل سياسي: ضغوط مورست على ملادينوف للاعتذار عن منصبه كمبعوث لليبيا

قال المحلل السياسي الليبي، خالد نجم، إن "الأمور الشخصية لن تكون عائقا أما نيكولا ملادينوف لقبوله مهمة دولية"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطات مورست على ملادينوف حتى يعتذر عن هذه المهمة الصعبة التي شهدت عددا من المبعوثين على مدار ست سنوات سابقة".

وأوضح نجم في حديث مع برنامج " عالم سبوتنيك " أنه "باعتبار أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز تضع اللمسات الأخيرة لهذه المهمة لربما يكون الأمر لإتاحة الفرصة لها لإكمال هذا المشوار بنتائج إيجابية على الحالة الليبية".

وذكر نجم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "المفاوضات السياسية لن تتأثر باعتذار ملادينوف عن تولي المنصب خاصة وأن وليامز تضع اللمسات الأخيرة على الحوار السياسي المقترح خلال الفترة المقبلة".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل "لأسباب شخصية وعائلية".

ووافق مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز ستستمر في هذا الدور.

وكان من المقرر أن يحل ملادينوف محل غسان سلامة الذي ترك منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس/ آذار لشعوره بالإجهاد.