وزير إسرائيلي يكشف حقيقة قرب التطبيع مع السعودية

قال أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، إن بلاده تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلد إسلامي خامس قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتنتهي ولاية دونالد ترامب الشهر المقبل، بعد الإعلان رسميا عن فوز منافسه الديقراطي جو بادين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتوسط البيت الأبيض هذا العام في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل أمس الثلاثاء وفدا إسرائيليا أمريكيا لإرساء أسس العلاقات الجديدة.

وقال الوزير لقناة ‭‭)‬‬واي نت تي.في‭‭(‬‬ اليوم الأربعاء: "نعمل في هذا الاتجاه"، بحسب ما نقلت وكالة روتيرز.

وتابع الوزير: "سيصدر إعلان أمريكي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل... وأسس اتفاق سلام".

ورفض الوزير تحديد البلد لكنه قال إن هناك "دولتين مرشحتين بقوة إحداهما في منطقة الخليج"، لافتا إلى أن سلطنة عمان قد تكون منهما.

وأكد الوزير أن "السعودية ليست كذلك".

وشدد الوزير على أن "البلد الآخر المرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو بلد مسلم ليس صغيرا"، لافتا إلى أنه "ليس باكستان".