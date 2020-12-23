صحفي كويتي: لا توجد معارضة في بلادنا

قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية عميد الصحافة الخليجية، أحمد الجارالله، إن الكويت لا توجد بها معارضة.

وأضاف الجار الله، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "في الكويت لا توجد معارضة، فيه تكتلات مصالح قبلية أو طائفية".

وتابع "ضجيج هذه التكتلات يمكن لجمه بقوة الدولة، خصوصا إذا كان الضجيج ضجيج مصالح وتمصلح والدولة، أي دولة، تسعد بحكم الأتقياء غير المنتفعين من الحكم".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، بعد أيام من انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد.

وقال مراقبون إن مجلس الأمة الذي سيطرت عليه قوى المعارضة بشكل كبير هاجم الحكومة التي لم تبدأ في عملها بعد"، مؤكدين أن "الوزارة الجديدة التي أغلب وزرائها من الوجوه الجديدة لابد وأن تأخذ فرصة كاملة للإصلاح، ومن ثم الحكم عليها برلمانيًا".

في الكويت مافيش معارضه فيه تكتلات مصالح قبليه أو طائفيه وضجيج هذه التكتلات يمكن لجمه بقوه الدوله خصوصا إذا كان الضجيج ضجيج مصالح وتمصلح والدوله أي دوله تسعد بحكم الاتقياء غير المنتفعين من الحكم #دوله_الكويت#أرقي_أنواع_الحكم_الدكتاتوريه_المستنيره — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 23, 2020

وأبدى عدد من النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اعتراضهم على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اعتبر بعض النواب أن الخالد لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.