مسؤول جزائري يؤكد أن موقف بلاده من الصحراء الغربية غير قابل للتنازل

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، سليمان شنين، اليوم الأربعاء، بأن "موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية، غير قابل للتنزال، وأن البرلمان يندد بالمقايضة المغربية للتطبيع مع إسرائيل". وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وقال شنين، إن "أحداث الكركرات أفشلت استراتيجيات التعتيم الإعلامي والمغالطات السياسة والمماطلة الدبلوماسية المغربية بمجلس الأمن" .

وأكد المتحدث على أن "تنسيق مواقفنا في الأطر البرلمانية المتعددة الأطراف التي نحن أعضاء فيها خدمة لقضية الصحراء الغربية، ومواقف الجزائر غير قابلة لا للمقايضة ولا للتنازل ولا للمراجعة".

وأضاف: "الجزائر قلعة شامخة للدفاع عن الحق في تقرير المصير وفاعل ومساهم في صناعة الأمن إقليميا ودوليا".

وتابع: "ملف الصحراء الغربية هو الأكثر قانونية وشرعية لدى الأمم المتحدة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 10 من ديسمبر/ كانون الاول الجاري، عن توقيع إعلان يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، تزامنا مع الكشف عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.