تسجيل
14:11 GMT23 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صنعاء، اليمن، كورونا، مايو/ أيار 2020

    وزير الأوقاف اليمني يؤكد دعمه مقترحا روسيا لسن تشريعات تجرم الإساءة للدين

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/16/1045561663_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_d5edab936464146afaff30aec106d38d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012231047599450-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/

    أكد وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الجديدة، محمد عيضة شبيبة، اليوم الأربعاء، رفضه لكل سلوك من شأنه الإساءة للدين أو الرموز الدينية، معربا عن دعمه لسن تشريعات لتجريم الإساءة للدين ورموزه.

    موسكو - سبوتنيك. وقال شبيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": الدعوة لسن تشريعات لتجريم الإساءة للدين والرموز الدينية نحن معها ونساند أي جهد قانوني في هذا الاتجاه، ولا شك أن دولة روسيا ومكانتها في العالم لديها القوة التي تؤهلها لتلعب دوراً في تعزيز هذه المبادئ والتي تصب في مصلحة الاستقرار العالمي والحكومة اليمنية تتطلع إلى تعزيز وتمتين العلاقات مع دولة روسيا الصديقة".

    أنصار الله
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    وزير الأوقاف اليمني: نؤيد أي خطة دولية لتصنيف "أنصار الله" حركة إرهابية

    وأضاف وزير الأوقاف اليمني "نحن ندين ونرفض كل سلوك سواءٌ أكان قولاً أو فعلاً من شأنه الإساءة للدين أو الرموز الدينية وفي مقدمة ذلك نبينا الكريم محمد (ص) الذي يتبعه اليوم أكثر من مليار ونصف المليار مسلم ونؤكد بأن هذه السلوكيات تثير الكثير من الاحتقان بين المجتمعات والأمم وتسيء لقيم التعايش الإنساني وحقوق الإنسان والحريات التي يتفق عليها العالم أجمع أو يفترض أن يكون كذلك".

    رئيس الرابطة الروسية للدفاع عن الحرية الدينية، سيرغي ميلنيكوف، دعا يوم أمس الثلاثاء، إلى اعتماد اتفاقية دولية لحماية حقوق المؤمنين على خلفية تزايد اضطهاد المسيحيين والمسلمين وممثلي الديانات الأخرى في العالم.

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف في وقت سابق من الشهر الجاري، وزارة الخارجية الروسية للمبادرة ببدء نقاش على المنصات الدولية حول منع الأعمال التي تهدف إلى إهانة مشاعر المؤمنين.

    كما دعت هيئة الرقابة على الاتصالات "روس كوم نادزور" وسائل الإعلام الروسية إلى "الامتناع عن نشر" الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.

    انظر أيضا:

    وزير الأوقاف اليمني: نؤيد أي خطة دولية لتصنيف "أنصار الله" حركة إرهابية
    الثالثة خلال شهر... صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الجيش اليمني و"أنصار الله"
    مسؤول في إعلام صنعاء يوضح تأثير الحكومة الجديدة على مسار الحرب في اليمن
    هل تشعل الحكومة اليمنية الجديدة صراعا بين القوى الجنوبية؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن اليوم, أخبار اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان الطاووس الميكروبي (المصنوعة من الإشريكية القولونية أو العصيات القولونية هي من أهم أنواع البكتيريا التي تعيش في أمعاء الثدييات، وبكتيريا مكورة عنقودية ذهبية، والمكورة المعوية البرازية ). للعالم الهندي بالارام خاماري، الحائز على المركز الثاني في فئة التصوير الدقيق التقليدي - العام بمسابقة جوائز أغار لعام 2020
    الفائزون في مسابقة الفن الميكروبي "فن أغار" لعام 2020
    تزامنا مع الانقلاب الشتوي... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    تزامنا مع "الانقلاب الشتوي"... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا غير صحي
    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا "غير صحي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك