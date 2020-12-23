افتتاح ممثلية مغربية في إسرائيل خلال أسبوعين

قال عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المملكة المغربية سوف تفتتح ممثلية لها في غضون أسبوعين.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن المغرب سوف يفتح ممثلية له في إسرائيل في غضون أسبوعين.

وجاء تصريح غندلمان تعليقا على عودة الوفد الإسرائيلي الذي زار المغرب ليومين، إلى تل أبيب صباح اليوم، وهو الوفد الذي ترأسه، رئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات.

Great news! An official Moroccan mission will be opened in Israel within approximately two weeks. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 23, 2020

وخلال الزيارة تم إبرام تصريح مشترك بشأن إقامة العلاقات بين إسرائيل والمغرب، فضلا عن إبرام أربع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين في مواضيع الطيران المدني، والإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الرسمية، والمياه وحماية الاستثمارات.

وفي سياق متصل، أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، مجددا عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بشأن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي وفداً يضم مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل مائير بن شبات، وآبي بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.