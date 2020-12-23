نتنياهو: لن نسمح بتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن بلاده لن تتساهل مع محاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا، ولن تتساهل مع مساعي أعداء إسرائيل الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وفي أي مكان آخر.

قلت في الكلمة التي ألقيتها خلال مراسم تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي:



لن نكفّ عن الطيران. ولن نكفّ عن الحفاظ على أمن إسرائيل. إن جيش الدفاع يقوم بذلك بدون هوادة، وعلى مدار الساعة، بما في ذلك خلال فترة جائحة كورونا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 23, 2020

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا تستخف بالتهديدات الموجهة إليها.

نواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا. ولن نتساهل مع هذا الأمر، كما ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة بسوريا ولبنان وبأي مكان آخر. ولن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية ولا نستخف بالتهديدات الموجهة إلينا، ومع ذلك هي لا تردعنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 23, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

إن السياسة التي نتخذها واضحة، ومفادها أن كل من يحاول الاعتداء علينا سيتعرض لضربة ساحقة، وإن سلاح الجو جاهز للعمل بقوة وعلى أي مدى وأي ساحة وضد أي هدف، في حالة التعرض للخطر.